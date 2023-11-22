نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في الوطن العربي وإفريقيا، معرفة مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 24-11-2023

بيراميدز ضد مازيمبي – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

شباب بلوزداد ضد يانج أفريكانز – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيمبا ضد أسيك ميموزا – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

السبت 25-11-2023

بترو أتليتكو ضد الهلال – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الترجي ضد النجم الساحلي – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد ميدياما – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الوداد ضد جوانينج جالاكسي – في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

صن داونز ضد نواذيبو – في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات الجولة الأولى، عبر قنواتها.