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أحمد جودة - القاهرة - أكد شادي محمد، نجم الاهلي السابق، إن أحمد فتوح ليس لديه عروض من الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنهم لديهم لاعبين على أفضل مستوى حاليا.

نجم الأهلي السابق يهاجم فتوح: المفروض الزمالك يبيعه بنص الثمن

وقال شادي في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: الدوري السعودي مش بياخد أي حد كدا وخلاص، وعلى مسئوليتي هو لا يملك اي عروض حاليا من الخليج.

وتابع: مين أفضل من الأهلي والزمالك في المنطقة العربية عشان فتوح يلعب فيه، لو هو ميعرفش قيمة النادي اللي هو فيه هيعرف قيمة النادي اللي هيروحوا ازاي.

وأضاف: الزمالك يجب بيع فتوح بنص الثمن بعد قرار عرضه للبيع.

