نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة نادي الزمالك يوافق على تبرع حسام المندوه لصرف رواتب العمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على تبرع حسام المندوه بمبلغ مليون جنيه.

لصرف رواتب العمال المالية المتأخرة عن شهر نوفمبر الحالي كنوع من الاستقرار للنادي في الفترة القادمة.

ويعاني نادي الزمالك من أزمات عديدة يحاول مجلس الإدارة حلها في الفترة الحالية وحل أزمة ايقاف القيد.

ونجح نادي الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على بيراميدز.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب.

