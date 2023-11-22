نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 قبل بداية الجولة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة القادمة من دوري روشن السعودي يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث ستكون ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر.

ترتيب دوري روشن السعودي قبل بداية الجولة القادمة

ويأتي في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي فريق الهلال برصيد 35 نقطة، ويأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

1- الهلال: 35 نقطة.

2- النصر: 31 نقطة.

3- الأهلي: 26 نقطة.

4- التعاون: 25 نقطة.

5- الاتحاد: 24 نقطة.

6- الفتح: 24 نقطة.

7- الاتفاق: 22 نقطة.

8- الفيحاء: 16 نقطة.

9- الوحدة: 16 نقطة.

10- ضمك: 15 نقطة.

11- الشباب: 15 نقطة.

12- الخليج: 13 نقطة.

13- أبها: 13 نقطة.

14- الرياض: 12 نقطة.

15- الطائي: 11 نقطة.

16- الأخدود: 10 نقاط.

17- الرائد: 9 نقاط.

18- الحزم: 7 نقاط.