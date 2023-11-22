شوبير يكشف حقيقة المشادة التي حدثت بين إمام عاشور وطارق حامد في معسكر المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما يتردد بشأن مشادة حدثت بين طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي، وإمام عاشور لاعب الأهلي في معسكر منتخب مصر الماضي، نافيًا كل الأنباء التي أدلت بذلك.

تفاصيل مشادة إمام عاشور وطارق حامد في معسكر المنتخب

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "كل ما يثار حول وجود خناقة بين طارق حامد وإمام عاشور عار تمامًا عن الصحة".

شوبير يكشف موقف الثلاثي من الانضمام مرة أخرى لقائمة منتخب مصر

أكد: "هذا الأمر سيتم حسمه طبقًا للقرارات الفنية الخاصة بروي فيتوريا".

أكمل: "الأمر بالنسبة لاتحاد الكرة وفيتوريا انتهى، بمعنى أن اللاعبين أخطأوا وتمت معاقبتهم، الاختيار القادم للمدرب البرتغالي سيكون لاعتبارات فنية وليس تأديبية، أي إنه من الممكن أن نراهم في المنتخب مرة أخرى".

وأردف شوبير: "فيتوريا وحده من سيقرر ما إذا كان يحتاج للاعبين أم لا، حيث إن المدرب أبلغ الاتحاد أن عقوبتهم انتهت بالنسبة له".

واختتم: "إدارة اتحاد الكرة تركت حرية القرار للبرتغالي روي فيتوريا بشأن موقف الثلاثي المستبعد"