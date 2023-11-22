نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024 قبل بداية الجولة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عشاق مشاهدة دوري روشن السعودي في معرفة ترتيب الهدافين قبل بداية الجولة القادمة التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل 24-11-2023، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر.

وينتاب الفضول لدي الكثير من متابعي ومشجعي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من أجل معرفة عدد أهداف "الدون" بالإضافة إلى مركزه في ترتيب الهدافين.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل بداية الجولة القادمة

ويأتي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 13 هدف، ويتواجد أليكساندر ميتروفيتش في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، فيما يتواجد الثنائي كريم بنزيما وأندرسون تاليسكا في المركز الثالث لامتلاك كل منهما 8 أهداف.

كريستيانو رونالدو، النصر: 13 هدف.

أليكساندر ميتروفيتش، الهلال: 10 أهداف.

كريم بنزيما، الاتحاد: 8 أهداف.

أندرسون تاليسكا، النصر: 8 أهداف.

موسى ديمبلي، الاتفاق: 7 أهداف.

مراد باتنا، الفتح: 7 أهداف.

سالم الدوسري، الهلال: 7 أهداف.

جورج نكودو، ضمك: 6 أهداف.

مالكوم، الهلال: 6 أهداف.

ساديو ماني، النصر: 6 أهداف.

كريستيان تيو، الفتح: 6 أهداف.

بيرنارد مينساه، الطائي: 6 أهداف.

فراس البريكان، الأهلي: 6 أهداف.

فاشون ساكالا، الفيحاء: 6 أهداف.