نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره فريق ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب الإنتاج الحربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما

وسوف يتم نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضد نظيره فريق ميدياما الغاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.