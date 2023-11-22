الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي الزمالك تدريباته عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تفاصيل مران الزمالك

خاض لاعبو نادي الزمالك تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة أبو سليم الليبي.

وقام مصطفى شلبي بخوض تدريبات تأهيلية في مران اليوم من أجل التخلص من الإصابة سريعًا والعودة للتدريبات الجماعية.

وخاض لاعبو نادي الزمالك تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة أبو سليم الليبي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب.