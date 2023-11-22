نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| تدريبات خاصة للمهاجمين.. ومصطفى شلبي يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في بداية المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء، في إطار الاستعدادات للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024.

وأدى اللاعبون فقرة التدريبات البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالنادي، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للاعبين في ظل ارتباطات الزمالك المقبلة محليا وإفريقيا.

-مصطفى شلبي يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل

أدى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء.

ويخوض مصطفى شلبي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في ظل إصابته من قبل بكدمة قوية في وجه القدم، مما تسبب في غيابه عن الزمالك في المباريات الأخيرة.

- فقرة خاصة للمهاجمين بمران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة خاصة للمهاجمين في مران اليوم، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني على تدريب المهاجمين على استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل، بالإضافة إلى فقرة خاصة للتعامل مع الكرات العرضية لاستغلالها بالشكل الأمثل.

-ثلاثي الزمالك يواصلون التأهيل

أدى محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ثلاثي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الثلاثي فقرات تأهيلية متنوعة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهم من أجل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

-موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.