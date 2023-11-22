الأرجنتين تقهر البرازيل برأسية أوتاميندي

الأرجنتين تقهر البرازيل برأسية أوتامينديحقق المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم فوزا صعبا على نظيره البرازيلي في عقر داره 1-صفر يوم الأربعاء، في الجولة السادسة من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وواصل منتخب أوروغواي انتصاراته وتغلب على بوليفيا 3- صفر، كما فازت كولومبيا على باراجواي 1-صفر والإكوادور على تشيلي 1-صفر بينما تعادلت بيرو مع فنزويلا 1-1.

وعلى ملعب استاد "ماراكانا" الشهير في ريو دي جانيرو، حسم المنتخب الأرجنتيني مباراته أمام نظيره البرازيلي بهدف وحيد سجله نيكولاس أوتاميندي لاعب بنفيكا البرتغالي في الدقيقة الـ63.

وعاد المنتخب الأرجنتيني بذلك إلى طريق الانتصارات من جديد بعد الهزيمة في مباراته الماضية أمام أوروجواي، التي قطعت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية للأرجنتين.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده بذلك إلى 15 نقطة منفردا بالصدارة أمام منتخب أوروجواي صاحب المركز الثاني.

أما المنتخب البرازيلي، فقد تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات التي افتتحها بانتصارين وتعادل، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السادس.

وحقق منتخب أوروغواي الفوز الرابع له في التصفيات مقابل هزيمة واحدة وتعادل واحد، وتغلب على منتخب بوليفيا بثلاثية نظيفة.

ورفع منتخب أوروغواي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد بوليفيا عند ثلاث نقاط في المركز التاسع قبل الأخير.

وحقق منتخب كلومبيا الفوز الثاني على التوالي وتغلب على مضيفه منتخب باراجواي بهدفٍ وحيد سجّله رافاييل بوري من ضربة جزاء في الدقيقة الـ11.

وارتفع رصيد كولومبيا إلى 12 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد باراجواي عند خمس نقاط في المركز السابع.

أما منتخب بيرو، فقد تعادل مع منتخب فنزويلا -1 ليرفع الأول رصيده إلى نقطتين في المركز العاشر الأخير مقابل تسع نقاط لفنزويلا في المركز الرابع.

وتقدم منتخب بيرو بهدف سجله يوشيمار يوتون في الدقيقة الـ17 ثم تعادل منتخب فنزويلا بهدف سجله جيفيرسون سافارينو في الدقيقة الـ54.