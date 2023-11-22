نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023-2024 والذي يشهد منافسة كبرى بين جميع الفرق.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل والموافق 25 من شهر نوفمبر الحالي.

ويفتتح فريق لاتسيو مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي أمام نظيره فريق ساليرنيتانا يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم 2023-2024 برصيد 31 نقطة، ثم يأتي فريق يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.