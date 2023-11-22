نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: الأهلي يفقد صفقة مهاجم مودرن فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة انضمام مهاجم مودرن فيوتشر، وانبي للأهلي خلال الفترة المقبلة.



قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": " مودرن فيوتشر لن يسمح بانتقال مهاجم الفريق أحمد عاطف إلى القلعة الحمراء".

وأضاف: "الحديث عن انتقال عاطف إلى الأهلي ربما لا يكون واقعيا رغم أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم، لكن مودرن فيوتشر يبدو متمسكا بنجمه".

واختتم: "البعض يقول إن أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي هو القادم للأهلي في يناير، لكن الأمر ليس محسوما بشكل نهائي، فمن الطبيعي أن يتمسك به إنبي أيضا لأنه ليس لديه خيارات هجومية عديدة".