نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف آخر تطورات إنضمام عمر كمال لـ الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل صفقة عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر، وحقيقة تبادل اللاعبين من أجل حسمها لصالح الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعى "مع شوبير": " رغبة عمر كمال عبدالواحد، الأولى هى الانضمام للأهلى، والحديث مستمر حاليًا بين الأهلى واللاعب من أجل إتمام الاتفاق".

وأضاف: "هناك أنباء عن دخول عدد من اللاعبين فى الصفقة، ولكن لا صحة لدخول اللاعب كريم نيدفيد كجزء من صفقة الانتقال».

وتابع: "الجهاز الفنى متمسك به بعدما كان مرشحا للدخول فى صفقة تبادلية نظير انضمام عبدالواحد للأهلى".

واختتم شوبير مؤكدًا: "نيدفيد يرغب فى استكمال التواجد مع الفريق الأحمر، ونفس الحال بالنسبة للسويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، والذى يرغب فى بقاء اللاعب ومعجب بقدراته الفنية".