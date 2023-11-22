نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري" 2009 "يفوز علي الشرق 0/6 ببطولة منطقة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 14 عام ” الفئة العمرية "2009 " بقيادة الكابتن تيسير بدوي، على مضيفه فريق الشرق بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء بملعب مركز شباب السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة منطقة بورسعيد والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من محمد ابراهيم سلامة ومحمد البغدادي وعبد الرحمن محمود جابر.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 24 نقطة محققا العلامة الكاملة من مبارياته الثمانية التي خاضها بعدما جنبته القرعة من اللعب في الجولة السادسة.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ سجلهما يوسف البلتاجي ونور الحناوي في الدقيقتين الثامنة عشر والثامنة والثلاثين.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني ينجح نور الحناوي في إضافة هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث، فيما أضاف أحمد مصباح الهدف الرابع في الدقيقة السادسة، بينما أحرز محمد جمال المهدي الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة عشر واختتم أحمد مصباح أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة عشر لتنتهي المباراة بفوز المصري بستة أهداف دون رد.

مثل المصري في المباراة: كريم عمرو لحراسة المرمى، أدهم باسم، عبده زارع، نور الحناوي ، محمد صلاح لخط الظهر، مؤمن كامل، يوسف البلتاجي، محمد جمال المهدي ، صهيب حسن لخط الوسط، يوسف القشاس، مهند زيادة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أحمد مصباح، يوسف الجرايحي، كريم علاء، علاء ابو السعود، فكري مسعود.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. تيسير بدوي مدربًا عامًا ، ك. وائل حسني مدربًا مساعدا، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. علي الحناوي إداريًا، ك. أحمد سلامة مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.