نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اسكت خالص".. شوبير يوجه رسالة نارية لـ أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام الإعلامي أحمد شوبير، بتوجيه رسالة نارية شديدة اللهجة لأحمد فتوح لاعب الزمالك بسبب ما يفعله عبر حساباته الشخصية.

وقال «شوبير» في برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر "راديو أون سبورت إف إم": "أحمد فتوح عليك أن تصمت نهائيًا، وركز في التدريبات من أجل الاحتفاظ بمكانك في تشكيلة منتخب مصر وخاصة أن المنتخب قادم على المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية".

واختتم: "إذا كنت تمتلك عرضا بالفعل من أحد الأندية الكبرى، اسكت خالص ولا تتحدث، وكما قلت لك عليك أن تكون أكثر تركيزا في التدريبات حتى تعود للمشاركة مع الزمالك".



وكان الزمالك قد عاقب لاعبه أحمد فتوح، بعرضه للبيع وخصم من مستحقاته، بعد خروجه من معسكر الفريق قبل مباراة زد دون إذن.