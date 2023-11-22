الرياضة

"اسكت خالص".. شوبير يوجه رسالة نارية لـ أحمد فتوح

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أحمد جودة - القاهرة -  

قام الإعلامي أحمد شوبير، بتوجيه رسالة نارية شديدة اللهجة لأحمد فتوح لاعب الزمالك بسبب ما يفعله عبر حساباته الشخصية.

وقال «شوبير» في برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر "راديو أون سبورت إف إم": "أحمد فتوح عليك أن تصمت نهائيًا، وركز في التدريبات من أجل الاحتفاظ بمكانك في تشكيلة منتخب مصر وخاصة أن المنتخب قادم على المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية".

واختتم: "إذا كنت تمتلك عرضا بالفعل من أحد الأندية الكبرى، اسكت خالص ولا تتحدث،  وكما قلت لك عليك أن تكون أكثر تركيزا في التدريبات حتى تعود للمشاركة مع الزمالك".


وكان الزمالك قد عاقب لاعبه أحمد فتوح، بعرضه للبيع وخصم من مستحقاته، بعد خروجه من معسكر الفريق قبل مباراة زد دون إذن.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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