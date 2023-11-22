نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في برشلونة بسبب بديل جافي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - مازال يبحث نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، عن تعويض بابلو جافي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

مدة غياب جافي عن برشلونة

وسيغيب جافي عن صفوف الفريق الكتالوني لمدة تتراوح ما بين 8 لـ 9 أشهر كاملة، وذلك بسبب تعرضه لإصابة الرباط الصليبي.

بديل جافي في برشلونة

وكان يسعي لابورتا رئيس البلوجرانا إلى التعاقد مع الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي ليحل محل جافي، إلا أن السبيرز يرفض التخلي عن لاعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعمل برشلونة على إيجاد بديل لجافي في أسرع وقت ممكن، في ظل منافسة الفريق الكتالوني على الصعيد المحلي والأوروبي.