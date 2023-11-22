نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يحدد بدائل محمد صلاح حال انتقاله إلى الدوري السعودي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي ليفربول الإنجليزي، عدة بدائل للدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، حال رحيله إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير سعودية، عن استمرارية اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالحصول على خدمات محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو الصيفية على أقصي تقدير.

بدلاء صلاح في ليفربول

وقامت إدارة الريدز بتحديد عدة خيارات في حال قرر صلاح الرحيل إلى الدوري السعودي سواء في الميركاتو الشتوي أو الصيفي.

وشهدت قائمة بدلاء صلاح في ليفربول، كل من ليروي ساني نجم بايرن ميونخ الألماني، وكريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى النجم المتوهج فيدريكو كييزا لاعب منتخب إيطاليا وفريق يوفنتوس.