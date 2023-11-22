نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيله للفجر الرياضي: "إيزي إيميكا لم يجدد تعاقده مع المصري ويمتلك مستحقات متأخرة بقيمة 63 ألف دولار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال إيزي ايميكا لاعب النادي المصري عن موقفه مع الفريق البورسعيدي خلال الفترة المقبلة.

أكد وائل الخربتاوي في تصريحات خاصة" للفجر الرياضي" أن ما يتردد بشأن تجديد التعاقد مع إيزي إيميكا لا أساس له من الصحة وحتي الأن لم يتم التواصل من قبل أي مسؤول من المصري لتوضيح موقف اللاعب مع النادي.

أوضح الخربتاوي أن إيزي إيميكا لديه مستحقات متأخرة لدي النادي المصري بقيمة 63الف دولار منقسمة إلي 27الف دولار من الموسم الماضي و37 الف قيمة راتب شهرين من الموسم الجديد مشيرا إلي ان اللاعب حاول أكثر من مرة التواصل مع المسؤولين بشأن المستحقات ولكن باءت بالفشل.

وأضاف وكيل اللاعب أنه سيمنح مجلس إدارة النادي المصري مهلة أخيرة لمدة أسبوع لحل أزمة المستحقات المتأخرة وسوف يتأخذ بعد ذلك كافة الإجراءات التي تحفظ حق إيزي.

وتابع الخربتاوي أن اللاعب تلقي عدة عروض من أندية مصرية وفي الخارج ولكنه حتي الأن متمسك بوجوده داخل القلعة الخضراء ويتمني استكمال مشواره مع النادي المصري من أجل إسعاد الجماهير الذي يكن له كل مشاعر الحب والاحترام.