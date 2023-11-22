نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان ودي للبراعم بين المصري "2013" " 2014" وفريقيّ القناة بالاسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظم قطاع البراعم بنادي القناة، مهرجانًا وديًا للبراعم على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية جمع بين فريقي المصري للمرحلتين العمريتين "2013، " 2014" ونظيريهما بنادي القناة.

أقيمت عدد من المباريات الودية بين فرق البراعم بالمصري ونظيراتها بنادي القناة، حيث شهدت المباريات ظهور فرق المصري بمستوى طيب للغاية.

أكد مجدي الشناوي نائب مدير قطاع الناشئين لقطاع البراعم بالنادي المصري أن إقامة مثل تلك المهرجانات يعود بالنفع على فرق القطاع خاصة من حيث الاحتكاك بفرق قوية.

وجه الشناوي التحية لادارة نادي القناة على حسن الاستضافة ومشيدا كذلك بمجهودات مجلس إدارة النادي المصري في سبيل توفير كافة أوجه الدعم لفرق قطاع الناشئين والبراعم.