نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم 2023-2024 والذي يشهد منافسة قوية جدا.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي يوم الجمعة القادم والموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري.

ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي عندما يلتقي مع نظيره فريق موناكو يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم وذلك برصيد 27 نقطة.

وسوف تنقل مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات البطولة في الوطن العربي وشمال إفريقيا.