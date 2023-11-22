نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركلات الترجيح.. السنغال تسقط في فخ الهزيمة أمام فرنسا بمونديال الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب الفرنسي فوزا مثيرا على حساب نظيره السنغالي، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والتي تقام في إندونسيا.

لكن شباب الديوك جاء تفوقهم عن طريق ركلات الترجيح، بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي.

ركلات الترجيح تعاند السنغال

المنتخب السنغالي بات صاحب حظ ذهبي، مع ركلات الترجيح والذي مكنته من حصد لقب أمم افريقيا الأخير، أمام الفراعنة.

وتكرر الأمر في التصفيات المؤهلة للمونديال، بعد التفوق إيابا بهدف نظيف ليحصد بطاقة التأهل.

ويمثل القارة الافريقية في مونديال الشباب منتخب السنغال ومالي والمغرب عربيا.