نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يطارد هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024 قبل انطلاق الجولة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق البريميرليج لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي من نجومهم المفضلين الذين ينافسون على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.



واصل النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي مسلسل تهديفه، حيث نجح في تسجيل هدفين في مرمى تشيلسي ليحتل صدارة جدول هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 13 هدف ويطمح في خطف لقب هداف الدوري الذي توج به في الموسم الماضي برصيد 36 هدف.



كما نجح المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الاحتفاظ بالمركز الثاني برصيد 10 أهداف بعد تسجيله هدفين في مرمى برينتفورد في حين يحتل الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..



1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 13 هدف

2 - محمد صلاح- ليفربول - 10 أهداف

3 - سون هيونج مين - توتنهام - 8 أهداف

4 -جارود بوين - ويستهام يونايتد - 8 أهداف

5 - ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

6 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - 6 أهداف

7 - براين مبيومو - برينتفورد - 6 أهداف

8 - هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - 6 أهداف

9 - سولانكي - بورنموث - 6 أهداف

10 - أولي واتكينز - أستون فيلا - 6 أهداف

11- نيكولاس جاكسون- تشيلسي- 6 أهداف