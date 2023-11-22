نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكايات المونديال.. السعودية تكتب الانتصار التاريخي على حساب الأرجنتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عام مضى على انطلاقة أول نسخة عربية، في بطولة كأس العالم، والتي استضافتها قطر، وسط ترقب مهيب لأحداث هذه النسخة.

ومع بداية المنتخبات العربية، تلقت قطر المستضيفة الخسارة بثلاثية من الإكوادور، لتكون مباراة السعودية أنتم الأرجنتين،في نظر الجمهور محسومة لراقصي التانجو.

مفاجأة برعاية سالم الدوسري

في الثانية عشر ظهرا، اجتمع الجمهور العربي من أجل مشاهدة الأخضر السعودي، ومن جانب اخر مشاهدة بداية المشوار لميسي الباحث عن لقب المونديال.

سير المباراة حتى الدقيقة عشرة من الشوط الأول، عبر عن التوقعات الطبيعية، بعد ركلة جزاء سددها ليونيل بنجاح في الشباك.

وما بين التخوف من تلقي خماسية جديدة، على غرار افتتاحية مونديال روسيا، كان للشهري رأي اخر في الدقائق من الشوط الأول.

الأمور تضاعف على الارجنتين بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 53، لتحتفل السعودية بالتقدم.

المباراة انتهت بتحقيق السعودية أول انتصار عربي اسيوي، مع هتاف شهير جاء "ميسي وينه، كسرنا عينه".

ميسي في نهاية المطاف لم يكسر، بل كان البطل أمام فرنسا، بينما غادرت السعودية من دور المجموعات.