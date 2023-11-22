نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024 قبل انطلاق الجولة القادمة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الدوري الإسباني مباريات الليجا قبل انطلاق الجولة الرابعة عشر والتي يتنافس فيه ٢٠ نادي على اللقب في الموسم الحالي على رأسهم برشلونة وريال مدريد.



يواصل نجوم الليجا استعدادهم في كل مباراة لتسجيل الأهداف من أجل المنافسة على لقب هداف الليجا الذي توج به البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة في الموسم الماضي برصيد ٢٣ هدف.



يطمح ريال مدريد في استعادة ذاكرة الألقاب والبطولات في الموسم الحالي، حيث تمكن نجمه الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل ١٠ أهداف حتى الآن يحتل بهم صدارة جدول هدافي الليجا.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن..



1 - جود بيلينجهام - ريال مدريد - 10 أهداف

2 - أنطوان جريزمان- أتلتيكو مدريد- 8 أهداف

3 -جيرارد مورينو - فياريال - 8 أهداف

4- ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد - 7 أهداف

5 - ميكيل أويارزبال - ريال سوسيداد - 7 أهداف

6 - انتي بوديمير - أوساسونا - 7 أهداف

7 - ارتيم دوفييك - جيرونا - 7 أهداف

8 - بورخا ماويورال - خيتافي - 7 أهداف

9 - روبرت ليفاندوفسكي- برشلونة - 7 أهداف

10 - ألكسندر سورلوث- فياريال - 6 أهداف

11 - هوجو دورو - فالنسيا- 6 أهداف