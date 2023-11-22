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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مسؤولو النادي الأهلي، جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع نظائرهم في إنبي من أجل التفاوض حول انتقال أحمد امين أوفا مهاجم الفريق البترولي في يناير المقبل.

ويرغب النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بمهاجم محلي في يناير المقبل بطلب من لجنة التخطيط بالنادي الأحمر.

عاجل.. جلسة بين الأهلي وإنبي لحسم صفقة البلدوزر

وعلم "دوت الخليج الرياضي" بأن هناك جلسة ستعقد في الساعات المقبلة بين المسؤولين في نظائرهم في إنبي للتفاوض حول انتقال أوفا للقلعة الحمراء.

ويرغب مسؤولو الأهلي في التوصل لاتفاق حول ضم أوفا في يناير المقبل لتدعيم الخط الأمامي.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما ضيفه الغاني يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.