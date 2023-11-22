الاتحاد السكندري يفوز على كوم حمادة وديًا استعدادًا لمواجهة زد

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق نادي الاتحاد السكندري الفوز على كوم حماده بهدف دون رد وديًا استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

وأحرز هدف المباراة الوحيد عبد الغني محمد من ضربة جزاء في مرمي كوم حمادة خلال المباراة الودية.

وقام طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري بتجربة بعض اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل عودة مباريات الدوري.

يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراه الاتحاد السكندري وزد أف سي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد الاسكندرية.