نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يفوز على إنبي وديًا استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق نادي البنك الأهلي الفوز على إنبي بثلاثية دون رد وديًا استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وأحرز الأهداف على التوالي لنادي البنك الأهلي إبراهيم حسن وأحمد مدبولي وأحمد الندري في مرمي نادي إنبي.

وقام طارق مصطفى المدير الفني لنادي البنك الأهلي بتجربة بعض اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل عودة مباريات الدوري.

يحتل نادي البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراه البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الأسبوع القادم على ستاد بتروسبورت.