نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يجهز نجم الأهلي استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يجهز مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي نجم الفريق كريم الديبس استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني.

يأتي ذلك تمهيدًا للاستعانة بكريم الدبيس أساسيًا أمام ميدياما الغاني في ظل إصابة علي معلول وعدم لحاقه بالمباراة القادمة.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد السلام.