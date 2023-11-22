بعثة ميدياما الغانى تصل إلى القاهرة غدًا استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميدياما الغاني إلي القاهرة غدًا استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

يخوض نادي ميدياما الغاني مرانه الأول في القاهرة غدًا على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة الأهلي.

ويسعى المدير الفني لنادي ميدياما الغاني تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

يتواجد ميدياما الغاني في مجموعة تضم كلا من:

الأهلي

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

موعد مباراه الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد السلام.