نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل انطلاق الجولة الثالثة عشر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق الدوري الإيطالي عن مباريات الجولة الثالثة عشر من الموسم الحالي، حيث ستقام عدد من المباريات المثيرة والقوية في تلك الجولة أبرزها مباراة إنترميلان ويوفنتوس كما سيواجه ميلان نظيره فيورنتينا وسيقابل نابولي نظيره أتلانتا.

وفجر إمبولي مفاجأة قوية في الجولة الماضية بالفوز على نابولي بهدف نظيف كما تعادل ليتشي مع ميلان بهدفين لكل منهما.



يسعى إنتر ميلان للمنافسة بقوة عندما يواجه يوفنتوس بعد غيابه عن المنافسة على لقب الكالتشيو في الموسم الماضي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي قبل استكمال مواجهات الجولة الثالثة عشر حتى الآن..

1 - إنتر ميلان 31 نقطة

2 - يوفنتوس 29 نقطة

3 - ميلان 23 نقطة

4 - نابولي 21 نقطة

5 - أتلانتا 20 نقطة

6 - فيورنتينا 20 نقطة

7 - روما 18 نقطة

8 - بولونيا 18 نقطة

9 - مونزا 17 نقطة

10 - لاتسيو 17 نقطة

11- تورينو 16 نقطة

12 - فروسينوني 15 نقطة

13 - جنوه 14 نقطة

14 - ليتشي 14 نقطة

15 - ساسولو 12 نقطة

16 - أودينيزي 11 نقطة

17 - إمبولي 10 نقاط

18 - كالياري 9 نقاط

19 - هيلاس فيرونا 8 نقاط

20 - ساليرنيتانا 5 نقاط