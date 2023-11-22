نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يدخل في صراع مدوي مع أندية أوروبا لحسم صفقة برازيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية؛ عن وجود صراع مدوي بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع كبار أندية أوروبا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة هذا الموسم.

ريال مدريد يسعى لحسم التعاقد مع صفقة برازيلية

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد، تسعى لحسم التعاقد مع الموهبة البرازيلية، إستيفاو ويليان مهاجم فريق بالميراس، الملقب بـ "ميسينيو"؛ والذي يبلغ من العمر 16 عامًا.

كما أوضحت الصحيفة الإسبانية؛ أن إدارة نادي ريال مدريد، ترغب في حسم التعاقد مع موهبة بالميراس بالتواصل مع النادي، لحسم صفقة ميسينيو.

وتابعت الصحيفة، أن ميسينيو وقع أول عقد احترافي مع فريقه بالميراس في أبريل الماضي، وهو لازال في 16 عامًا، مع وجود شرط جزائي بمبلغ 60 مليون يورو.

ثم اختتمت الصحيفة، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم عرض مالي مغري إلى نادي بالميراس بقيمة 40 مليون يورو، ثم ارسل عرض بمبلغ 50 مليون يورو، ولكن اللاعب يرغب في الانتقال إلى صفوف برشلونة.

والجدير بالذكر أن هناك صراع من العديد من الأندية لحسم صفقة ميسينيو، وهم برشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي.