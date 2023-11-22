نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع موهبة ألمانيا.. مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، عن موقف النادي من حسم التعاقد مع لاعب من احد أندية الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ريال مدريد يكشف عن موقفه من ضم نجم لايبزيج

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة نادي ريال مدريد لم توافق على حسم التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني تيمو فيرنر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة الألمانية، أن نادي ريال مدريد لا يود حسم صفقة فيرنر، بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه مع النادي الألماني، وهو لا يقل عن 10 ملايين يورو سنويًا.

والجدير أن تيمو فيرنر، قد تلقى اهتمام كبير من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، التي تسعى لضمه، ولذلك فإنه من المنتظر أن ينتهي عقده بشكل رسمي مع ناديه في عام 2026 المقبل.