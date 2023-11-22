نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يحدد موعد إرسال قائمة أمم إفريقيا الأولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مسئولو الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، موعد إرسال قائمة المنتخب الأولية المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية.

وتم تحديد يوم 26 ديسمبر المقبل، موعد إرسال القائمة النهائية، قبل انطلاق البطولة بـ28 ساعة.

واعلن "كاف" عن جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، لبطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2023، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024، والتى تقوم بإستضافتها كوت ديفوار.

وأسفرت قرعة البطولة عن المجموعات التالية:

"المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.

والمجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.

والمجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا.

والمجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.

والمجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.