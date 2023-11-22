نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ميدياما: لا يمكن للأهلي أن يهدد ثقتي بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد أوجستين إيفانز المدير الفني لفريق ميدياما الغاني، على ثقته الكاملة في التأهل لربع النهائي على حساب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.



وقال أوجستين إيفانز المدير الفني لفريق ميدياما في تصريحات إذاعية عبر أكوما إف أم الغانية: "واثق من أننا لن نخسر أمام الأهلي في مصر".

وتابع: "نستهدف تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي".

وأكمل: "أقوم بإعداد اللاعبين جيدا من أجل ضمان عودتنا إلى الوطن بنتيجة إيجابية، ولدي إيمان راسخ بأننا سنتأهل لربع النهائي، ولا شيء يمكن أن يهدد ثقتي بالتأهل لربع النهائي".

واختتم: "هذه منافسة بنظام الدوري وليست مثل نظام إقصائي بخروج المغلوب، وأسعى للحفاظ على نظافة شباكي للتأكد من عدم الخسارة".

وجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وميدياما الغاني، من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.