نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع البنك الأهلي يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخضع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي أيمن أشرف لفحص طبي لتحديد موقفه من مباراة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل.

يأتي ذلك لمعرفة موقفه من مباراة سيراميكا كليوباترا سؤاء بالتواجد في المباراة أو الغياب عن مباراة سيراميكا كليوباترا.

وتعرض أيمن أشرف للإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي لحقت به في الفترة الماضية وغيابه عن مباريات البنك الأهلي.

يحتل نادي البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق البنك الأهلي الفوز على المصري برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد بتروسبورت.