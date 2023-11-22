نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمساعدة ميسي.. نجم ريال مدريد على أعتاب الانتقال إلى الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من الانتقال بشكل رسمي إلى صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في الموسم الحالي.

مودريتش يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

وذكرت تقارير صحفية إسبانية؛ أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، من المنتظر أن ينتهي عقده مع نادي ريال مدريد، بنهاية الموسم الحالي، وقد يفكر بعد ذلك للانتقال إلى نادي آخر.

إنتر ميامي يقترب من ضم مودريتش

وأشار موقع "gaveanews"، أن ديفيد بيكهام، الذي يمتلك نادي إنتر ميامي الأمريكي، تواصل مع نجم فريق ريال مدريد لوكا مودريتش أثناء تواجده في كرواتيا، مع منتخب بلاده لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الأمريكي عقب انتهاء عقده مع النادي الملكي.

حيث يحاول كذلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، التواصل مع مودريتش، والحديث معه عن الانضمام إلى النادي في الفترة القادمة.

والجدير بالذكر أن مودريتش اقترب من الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد، عقب انتهاء عقده مع الفريق مع نهاية الموسم الحالي، بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات في الفترة الأخيرة.