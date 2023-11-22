نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 مباريات الخميس في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية من عصر الخميس تسعة مباريات قوية في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر.

1- بتروجت مع حلوان العام

2- السكة الحديد مع هليوبوليس

3- الترسانة مع العبور

4- ايسترن كومباني مع تيم إف سي

5- النصر مع اتحاد الشرطة

6- المنصورة مع كفر الشيخ

7- ديروط مع اسمنت اسيوط

8- توت عنخ امون مع المنيا

9- الالومنيوم مع النصر للتعدين

نتائج مباريات الأربعاء



- فوز فريق الانتاج الحربي على فريق مصر للتامين برباعية نظيفة تقدم الانتاج الحربي بهدف دون رد في الشوط الأول سجله حسن يسن من ركلة جزاء واضاف الصباحي عماد الهدف الثاني وإدراك محمود رجب الهدف الثالث، واختتم جودوين اهداف الانتاج الحربي من ركلة جزاء.



- صعد فريق كهرباء الإسماعيلية بعد فوزه على فريق الرباط والانوار بثلاثية مقابل هدفين تقدم الرباط والانوار بهدف محمود الخميسي في الدقيقة 27.

وتعادل داوا كمارا في الدقيقة 30 واضاف حسني عزوز الهدف الثاني للكهرباء في الدقيقة 34 واضاف مصطفى كشرى الهدف الثالث في الدقيقة 44 وإدراك بييو الهدف الثاني للرباط والانوار من ركلة جزاء في الوقت الضائع للشوط الأول.



- فوز فريق بور فؤاد على فريق راس البر برباعية مقابل هدفين بركلات الترجيح بعد التعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم ابراهيم السامولى لبور فؤاد في الدقيقة 5 وتعادل محمود كهرباء لراس البر في الدقيقة 14 من الشوط الأول.