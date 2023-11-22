موقف تير شتيجن من المشاركة أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة -



كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف النجم الإسباني الدولي تير شتيجن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من المشاركة في المباراة القادمة أمام رايو فاييكانو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو في الليجا

ومن المنتظر أن يواجه فريق برشلونة نظيره رايو فاييكانو في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

موقف تير شتيجن من المشاركة في مباراة رايو فاييكانو

ووفقًا لما كشفته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن تير شتيجن، لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

وتابعت الصحيفة الإسبانية؛ أن تير شتيجن يعاني من ألم في الظهر، والتي كان يعاني منها في الفترة الماضية.

كما لم يتواجد تير شتيجن كذلك، في المباريات أمس الثلاثاء، مما يعني إمكانية غيابه عن صفوف نادي برشلونة الإسباني أمام رايو فاييكانو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن التدريبات الجماعية لبرشلونة التي ستقام غدا الخميس، ستحدد بشكل قاطع موقف تير شتيجن من المشاركة أمام رايو فاييكانو يوم السبت القادم.