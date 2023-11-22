نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلفيرا مدرب شباب التعاون السعودي في حوار لـ دوت الخليج الرياضي: أتمنى رؤية صلاح بالدوري السعودي.. وهذا سر الطفرة التي حدثت هنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعتبر البرازيلي كلاوديو روبرتو سيلفيرا مدرب فريق الشباب بنادي التعاون السعودي، واحد من أبرز المدربين في قطاعات الشباب في المملكة العربية السعودية بسبب ما يقدمه الفريق تحت قيادته.

وتحدث سيلفيرا في حوار خاص مع "دوت الخليج الرياضي"، عن الطفرة التي حدثت في الدوري السعودي، ورأيه في أفضل لاعبين في إفريقيا وآسيا، ومستوى النجم المصري محمد صلاح وقطاعات الناشيئن في الشرق الأوسط وبعض الأمور الأخرى.

وجاء نص الحوار كالآتي:

-ما رأيك في الطفرة التي حدثت في الدوري السعودي؟

هناك عدة أسباب بالطبع لهذه الطفرة، وقد اتبعوا أفضل الطرق لاستخدام كرة القدم في استراتيجية تطوير الدوري، التي تشمل الاقتصادات العامة الوطنية والدولية، على سبيل المثال عن طريق التوقيع مع نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو وبنزيما وغيرهم، كل ذلك يوضح قوة البلاد وقدرتها الاستثمارية أمام أعين العالم، وأيضا الطريقة المنظمة التي اتبعوها.

-ما رأيك في مستويات قطاعات الناشئين في الشرق الأوسط عموما والتعاون خصوصا؟

في الواقع هناك الكثير من الإمكانيات لدى اللاعبين الشباب في الشرق الأوسط، وهناك عمل جيد من العديد من الأندية في المنطقة العربية، أما بالنسبة للتعاون فقد شاهدنا جميعا أنه في معسكر منتخب الشباب السعودي لهذا التوقف الدولي تم استدعاء 8 لاعبين من الفريق لدينا، وهذا يدل على كثرة العمل الذي نقوم بإنجازه.

روبرتو سيلفيرا مدرب فريق الشباب بنادي التعاون السعودي

-من هو أقوى فريق في الدوري السعودي حاليا؟

من وجهة نظري الأفضل حاليا هما الهلال والنصر.

-هل يمكنك تحديد أقوى 5 صفقات حدثت في الدوري السعودي هذا الصيف؟

أقوى خمسة صفقات من وجهة نظري هم كل من، كريم بنزيما وروبيرت فيرمينو ونيمار ولابورت، وساديو ماني.

-هل هناك فريق في قارة إفريقيا تتمنى تدريبه؟

هناك شغف كبير بكرة القدم في قارة إفريقيا بشكل عام وخاصة في مصر، وأود أن أستمتع يومًا ما بتجربة العمل والعيش هناك.

-من هو أفضل لاعب من وجهة نظرك في قارة آسيا؟

أرى أن تاليسكا هو أفضل لاعب في قارة آسيا حاليا، بسبب مستواه وأهدافه في الفترة الأخيرة.

-من هو أفضل لاعب في إفريقيا حاليا؟

أرى أن ساديو ماني هو الأفضل حاليا في إفريقيا.

-ما رأيك في مستوى النجم المصري محمد صلاح في الفترات الأخيرة؟

صلاح لاعب عالمي لا يوجد خلاف نهائيا على مستواه وما يقدمه، وأتمنى حقا رؤيته في الدوري السعودي يوما ما.

-اخيرا.. ما هو طموحك المستقبلي أو ابعد شيئ تتمنى الوصول له؟

أنا سعيد جدا بتجربتي هذه في السعودية، وليس لدي شيء محدد ولكني أعمل في طريقي لتحقيق نجاحات أكثر في التسقبل وأجهز نفسي أكثر فأكثر لتجربة لحظات رائعة هنا في العالم العربي.