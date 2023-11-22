نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة البريميرليج.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، مواجهة القمة الإنجليزية، التي ستجمع بين مانشستر سيتي وليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يلتقي فريقي الريدز والسيتي عصر يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الفريقين في جدول البريميرليج

يحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يأتي ليفربول ثانيًا برصيد 27 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

تنقل مباراة ليفربول والسيتي على قناة بي إن سبورتس إتش دي الأولى، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.