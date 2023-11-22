نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاب فلسطيني يحقق حلمه ويزور مقر الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حلم شاب فلسطيني وهو زيارة مقر الأبيض وحضوره مران الفريق، واتخاذ صور تذكارية مع نجوم الأبيض.

واستقبل نادي الزمالك الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل، وحضر مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء، وقابل العديد من نجوم الأبيض واتخذ صور تذكاريه معهم.

وحظى الشاب بإستقبال حافل من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، ورحب به أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، وحرص على دعمه للقضية الفلسطينية، بعد أن ظهر الشاب في إحدى اللقطات المسجلة وتحدث بإنه يتمنى زيارة نادي الزمالك ومقابلة نجومه المفضلين.

وصرح عبدالله مصطفى لاعب الفريق الأول لذوي الساق الواحد بنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"، أن النادي قرر انضمام الشاب الفلسطيني عبدالرحمن نوفل للفريق، وجاء قائلًا: "عبدالرحمن امبارح طلع قال نفسه يزور نادي الزمالك، ويتصور مع اللاعبين النهاردة حصل بالفعل، وحضر التمرين ومش كده وبس، سمح له كابتن احمد سليمان بالانضمام إلى فريق الساق الواحدة بنادي الزمالك وده هيكون أول محترف في تاريخ اللعبة في الدوري المصري".

واختتم: "عبدالرحمن نوفل لاعب دولي وشارك مع منتخب فلسطين لكرة القدم للساق الواحدة".