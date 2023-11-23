نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دينامو مانشستر يونايتد يوافق على الانتقال إلى السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عن موافقة واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد قد وافق على الانضمام لنادي ينافس في دوري روشن.

كاسيميرو يوافق على الانتقال إلى السعودية

وفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، تم الاتفاق على أن يكون نجم وسط مانشستر يونايتد، كاسيميرو، على استعداد لترك الفريق الإنجليزي والانضمام إلى التحدي في الدوري السعودي.

يعتقد كاسيميرو أن فريق مانشستر يونايتد ليس لديه مشروع ناجح للمنافسة على أعلى المستويات، ولذا يروج لفكرة الانتقال إلى السعودية كفرصة للتحدي مع نخبة من النجوم السابقين، إضافة إلى الفرصة للحصول على عقد كبير قبل اعتزاله.

تشير التقارير إلى أن كاسيميرو قد ناقش هذه الفكرة مع الأشخاص المقربين منه، وأن أندية الدوري السعودي مستعدة لتقديم عروض لوكيله أوسكار ريبوت.

بالرغم من أن مانشستر يونايتد على دراية بخطط كاسيميرو، يأمل النادي الإنجليزي في إقناع اللاعب البرازيلي بالبقاء لموسمين آخرين على الأقل، رغم أن عقد اللاعب يمتد حتى يونيو/حزيران 2026."