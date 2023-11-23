نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب عاجل من بيريز لرونالدو.. تعرف عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أظهرت تقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يجري محادثات مع رئيس نادي بلد الوليد، رونالدو، بهدف تيسير صفقة مستقبلية للفريق الملكي.

طلب عاجل من بيريز لرونالدو.. تعرف عليه

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال"، يسعى ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب الشاب جيلهيرم روك، البالغ من العمر 14 عامًا، الذي يُعتبر مستوعبًا مبهرًا في المستقبل.

أكدت الشبكة الإسبانية أن جوني كالافات، رئيس الكشافة في ريال مدريد، يتابع بتمعن تطورات جيلهيرم روك ويعتبره اختيارًا مثاليًا لتعزيز صفوف فرق الشباب في النادي الملكي. وتشير التقارير إلى أن بيريز يحتفظ بعلاقة جيدة مع رونالدو، مما دفعه للتواصل معه لمناقشة فرص التعاقد مع جيلهيرم روك.

يجدر بالذكر أن اللاعب جيلهيرم روك أيضًا يستهدفه الغريم التقليدي لريال مدريد، برشلونة. وتعكس هذه الخطوة استراتيجية ريال مدريد في الفترة الأخيرة، التي تركز على الاستثمار في المواهب الشابة لتعزيز المستقبل.