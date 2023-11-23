مودرن فيوتشر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت يونايتد في كأس الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -

استأنف نادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت يونايتد في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تفاصيل مران مودرن فيوتشر اليوم استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت يونايتد

خاض لاعبو نادي مودرن فيوتشر تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة سوبر سبورت يونايتد.

وشارك عمر كمال عبد الواحد في مران اليوم عقب عودته من معسكر منتخب مصر الماضي استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت.

وقام لاعبو نادي مودرن فيوتشر يخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة سوبر سبورت.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت يونايتد ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد السلام.