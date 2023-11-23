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أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات لإذاعة آكوما إف إم، تحدث إيفانز آدوتي، المدير الفني لفريق ميدياما الغاني، عن التحضيرات لمواجهة الأهلي المصري في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا المقررة السبت المقبل.

مدرب ميدياما يستفز جماهير الأهلي بتصريحات مثيرة

أكد آدوتي على أهمية أن يكون لاعبو ميدياما متحدين ومتفائلين بقدرتهم على تخطي دور المجموعات، مشيرًا إلى أن هدف الفريق في مواجهة الأهلي هو تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بشباك نظيفة. وأضاف أنهم سيدافعون ويهاجمون بثقة كاملة، معربًا عن ثقته في عدم تكرار التراجع.

وأوضح المدير الفني أنه قام بإعداد اللاعبين جيدًا خلال التدريبات، مركزًا على سيناريوهات المباراة المتوقعة، وأعرب عن ثقته في تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.

وفي ختام تصريحاته، أكد آدوتي على ثقته في قدرة ميدياما على التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه لا يزال واثقًا في إمكانية تخطي فريقه لمرحلة المجموعات وتحقيق النجاح في البطولة.