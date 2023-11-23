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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من لاعب الأهلي، خالد عبد الفتاح، عن موقفه من الانضمام إلى صفوف نادي مودرن فيوتشر، ضمن صفقة قد تشمل أيضًا عمر كمال عبد الواحد.

نجم الأهلي يحسم موقفه من عرض مودرن فيوتشر

وفي تصريحات صحفية، أكدت المصادر أن قرار خالد عبد الفتاح سيتوقف على عدة عوامل، بما في ذلك مدة وقيمة العقد، إضافة إلى فرص المشاركة داخل الفريق وغيرها من العوامل التي يأخذها في اعتباره.

وأضافت المصادر: "لم يتم حتى الآن التواصل مع خالد عبد الفتاح، وقد يحدث ذلك في الأيام المقبلة، ولا يزال هناك وقت كافٍ حتى انتقالات يناير المقبل".

وفي سياق ذي صلة، طلب نادي مودرن فيوتشر الحصول على لاعب واحد أو اثنين من بين خالد عبد الفتاح، كريم نيدفيد، وصلاح محسن، في إطار صفقة تتضمن انضمام عمر كمال عبد الواحد إلى صفوف الأهلي، والذي يبدو أن انتقاله إلى النادي المصري يقترب.