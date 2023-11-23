نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الهلال يستقر على بديل نيمار من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن محاولة الهلال السعودي لإتمام صفقة مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بهدف تعويض الغياب الطويل للنجم البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.

رافينيا بديل نيمار في الهلال

ووفقًا للتقرير، يُعتبر اللاعب البرازيلي رافينيا، الذي يلعب حاليًا في صفوف برشلونة، من بين المرشحين لتعويض نيمار في صفوف الهلال السعودي. وكان النادي السعودي قد قدّم عرضًا لرافينيا في الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تتم.

وأشار التقرير إلى وجود أسماء أخرى في قائمة المرشحين، مثل جادون سانشو من مانشستر يونايتد، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

يُذكر أن برشلونة قد تعاقد مع رافينيا في صيف عام 2022، قادمًا من ليدز يونايتد مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية. ويبدو أن رافينيا قد يكون خيارًا جيدًا للهلال خاصةً في ظل قلة مشاركته الحالية مع برشلونة واحتياج النادي الإسباني للتخلص من بعض اللاعبين لتحسين الوضع المالي."