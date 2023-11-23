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أحمد جودة - القاهرة - يعاني الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز من قلق بسبب حالة الحارس الألماني تير شتيجن قبل مواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

ضربة موجعة جديدة في برشلونة قبل مواجهة رايو فاليكانو

عاد تير شتيجن من معسكر منتخب ألمانيا يعاني من آلام في أسفل ظهره، مما أثار القلق بين جماهير برشلونة، حيث يُعتبر الحارس قطعة حيوية في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، لم يشارك تير شتيجن في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي منذ عودته من معسكر المنتخب الألماني.

وأفادت الصحيفة بأن تير شتيجن لم يشارك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، مما يقلل من فرصه في المشاركة في مباراة رايو فاليكانو.

ويستعد برشلونة لمواجهة تحديات صعبة خلال الفترة المقبلة، حيث يلتقي بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، ويواجه أتلتيكو مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني "الليجا".