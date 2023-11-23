عاجل.. تحديد موعد بطولة كأس الرابطة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن موعد إقامة بطولة كأس الرابطة للموسم الحالي، حيث أرسلت الرابطة خطابًا رسميًا إلى أندية الدوري الممتاز لتخطرها بإقامة البطولة خلال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية. يتم تنظيم البطولة في الفترة من 9 يناير المقبل وحتى 10 فبراير من عام 2024.

تحديد موعد بطولة كأس الرابطة المصرية

وشمل الخطاب إعلام الأندية أن الفائز بكأس الرابطة سيحصل على فرصة المشاركة في النسخة القادمة من بطولة السوبر المصري.

تأتي البطولة السوبرية في الموسم الحالي بتنظيم جديد يشمل مشاركة 4 فرق، وهي بطل ووصيف الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي كبطل الدوري، وبيراميدز كوصيف للدوري، وسيراميكا كليوباترا كبطل لكأس الرابطة، بينما سيشارك فيوتشر كوصيف للدوري نظرًا لاعتذار الزمالك عن المشاركة بسبب الحرمان من النسخة الحالية للبطولة.

وستنطلق كأس السوبر للأندية الأبطال في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل في الإمارات.