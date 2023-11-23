نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستقر على بديل محمد صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت مصادر صحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد اسستقرت على بديل محمد صبحي الذي صدر قرار بعرضه للبيع.

الزمالك يستقر على بديل محمد صبحي

وأكدت تلك المصادر أن عبد العزيز البلعوطي، قد تلقى عرضًا من نادي الزمالك، الذي يسعى لتدعيم خطه الخلفي بحارس مرمى جديد.

وقد أكدت المصادر أن مسؤولي الزمالك قد عقدوا جلسة مع البلعوطي خلال الأيام القليلة الماضية للتفاوض حول إمكانية انضمامه إلى الفريق الأبيض.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع البلعوطي حول البنود الشخصية في عقده، ومن المتوقع أن يبدأوا في التفاوض مع إدارة إنبي في الفترة المقبلة.

وتنتظر الزمالك إنهاء أزمة القيد في يناير المقبل قبل التفاوض بشكل رسمي مع أي ناد آخر.

يمتد عقد البلعوطي، البالغ من العمر 29 عامًا، مع إنبي حتى نهاية موسم 2024-2025.

شارك البلعوطي في 6 مباريات مع إنبي في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، حافظ فيها على نظافة شباكه مرتين واستقبل 4 أهداف في المباريات الباقية.